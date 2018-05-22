Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

Çift, Prens William’ın doğum günü 21 Haziran’a kadar basının karşısına çıkmayacak.

Meghan Markle'a yeğen şoku!

1 / 21 Birleşik Krallık Prensi Harry ile Meghan Markle çifti tüm dünyanın gözü önünde evlendikten sonra balayına hemen çıkmama kararı aldı.

2 / 21 Bundan sonra Sussex Dükü ve Düşesi olarak anılacak olan çiftin ağustosta, aşklarının başladıkları Güney Afrika ülkesi Botswana’ya balayına gidecekleri öğrenildi.

3 / 21 Çift, Prens William’ın doğumgünü 21 Haziran’a kadar basının karşısına çıkmayacak.

4 / 21 YEĞENİ BIÇAKLA GECE KULÜBÜNE GİRMEYE ÇALIŞTI Sussex Düşesi Meghan Markle, düğününe davet etmediği halde ABD’den kalkıp gelen yeğeni yüzünden yeniden basının diline düştü.

5 / 21 Üvey kardeşinin çocuğu olan Tyler Dooley (25) isimli yeğen, Londra’daki bir gece kulübüne cebinde bıçak ile girmeye kalkınca polis tarafından az kalsın gözaltına alınıyordu.

6 / 21 Dünyanın izlediği kraliyet düğününde gelin Markle’a, eşikten geçerken babası Thomas Markle yerine kayınpederi Prens Charles eşlik etti.

7 / 21 Markle’ın babası, paparazzilere çektirdiği mizansen fotoğrafların basında yer bulması üzerine kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve düğüne katılmayacağını açıklamıştı.

8 / 21 800 kişinin sığabildiği şapelde düzenlenen törene, sanat ve spor camiasından da ünlü isimler katıldı.

9 / 21 ABD’li televizyon yıldızı Oprah Winfrey, İngiliz şarkıcı Elton John, İngiliz aktör Tom Hardy, İngiliz komedyen James Corden, ABD’li tenisçi Serena Williams, aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney bu isimler arasındaydı.

10 / 21 Taht sıralamasında 6’ncı olduğu için siyasilerin davet edilmediği düğüne, ne İngiltere Başbakanı Theresa May ne de ABD Başkanı Donald Trump katıldı.

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