Meghan Markle’dan Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları ve günlerdir merakla beklenen söyleşi Pazar akşamı CBS televizyonunda yayınlandı.

Kraliyet ailesiyle ve kraliyet yaşamıyla ilgili çarpıcı açıklamaların yer aldığı iki saatlik söyleşide en çok yankı uyandıran ifadeyse Meghan’ın kraliyete ailesine yönelttiği ırkçılık suçlaması oldu.

Siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan, “Hamileliğim sırasında, oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı” dedi. Meghan şu anda 1,5 yaşında olan oğlu Archie’ye bu kaygılardan dolayı prens unvanı verilmediğini de ima etti.

Sussex Düşesi, kraliyet ailesindeki ten rengi tartışmasının kendisine Harry tarafından aktarıldığını belirtti.

Söyleşiye sonradan katılan Harry, eşi Meghan’ın sözlerini teyit etti ancak ten rengi kaygılarının hangi kraliyet ailesi üyeleri tarafından gündeme getirildiği bilgisini paylaşmadı.

“İntiharı düşündüm”

39 yaşındaki Meghan Markle, 2018’de Prens Harry ile evlenerek kraliyete katılmasının ardından kendini çok yalnız hissettiğini, kendine zarar vermeyi ve hatta intiharı düşündüğünü ve bu düşüncelerini kraliyet kurumuyla paylaşmasına rağmen yardım alamadığını söyledi.