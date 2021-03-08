Meghan Markle’dan Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları ve günlerdir merakla beklenen söyleşi Pazar akşamı CBS televizyonunda yayınlandı.
Kraliyet ailesiyle ve kraliyet yaşamıyla ilgili çarpıcı açıklamaların yer aldığı iki saatlik söyleşide en çok yankı uyandıran ifadeyse Meghan’ın kraliyete ailesine yönelttiği ırkçılık suçlaması oldu.
Siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan, “Hamileliğim sırasında, oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı” dedi. Meghan şu anda 1,5 yaşında olan oğlu Archie’ye bu kaygılardan dolayı prens unvanı verilmediğini de ima etti.
Sussex Düşesi, kraliyet ailesindeki ten rengi tartışmasının kendisine Harry tarafından aktarıldığını belirtti.
Söyleşiye sonradan katılan Harry, eşi Meghan’ın sözlerini teyit etti ancak ten rengi kaygılarının hangi kraliyet ailesi üyeleri tarafından gündeme getirildiği bilgisini paylaşmadı.
“İntiharı düşündüm”
39 yaşındaki Meghan Markle, 2018’de Prens Harry ile evlenerek kraliyete katılmasının ardından kendini çok yalnız hissettiğini, kendine zarar vermeyi ve hatta intiharı düşündüğünü ve bu düşüncelerini kraliyet kurumuyla paylaşmasına rağmen yardım alamadığını söyledi.
Meghan, “Şirket” dediği kraliyet kurumunun kendisi hakkında çıkan olumsuz haberlerin doğru olmadığını bildiğini ancak bir düzeltme yapmadığını ve kendisine destek olmadığını da ifade etti.
“Babam beni hayal kırıklığına uğrattı”
Söyleşide kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılma sürecinin ayrıntılarını paylaşan Prens Harry, bu kararı almasındaki temel nedenin anlayışsızlık ve tarihin tekrar etme kaygısı olduğunu söyledi.
Annesi Prenses Diana’yı 1997’de paparazzilerin yol açtığı bir trafik kazasında kaybeden Harry, özellikle ırkçılık tartışmasının eşini hedef haline getirdiğini ve ailesini korumak için kraliyetten uzaklaşmaktan başka çaresi kalmadığını ifade etti.
Büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’le arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Harry, bu konuyu büyükannesiyle üç kez, babası Prens Charles ile iki kez görüştüğünü ancak sonra babasının telefonlarına çıkmamaya başladığını söyledi.
Babasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren 36 yaşındaki Harry, ağabeyi Prens William’ı çok sevdiğini ancak onunla da bir süredir mesafeli bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi.
“Kraliyet mali kaynaklarımı kesti”
Kraliyetten ayrılma niyetinde olduklarını Ocak 2020’de açıklayan Harry-Meghan, ilk önce Kanada’ya gitmiş, ardından Mart 2020’de Amerika’ya taşınmıştı.
Amerika’ya taşınma kararını, kraliyetin kendisine sağladığı mali kaynakları ve güvenlik desteğini kesmesi üzerine aldığını söyleyen Harry “Meghan’ın Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yapması planın bir parçası değildi. Ancak ailemin güvenlik masraflarını karşılamak zorundaydım. Annemin bıraktıkları olmasaydı bunu yapamazdım” dedi.
Bir süredir Los Angeles’taki yeni evlerinde sade bir yaşam süren Harry-Meghan çifti yaz aylarında dünyaya gelmesini bekledikleri ikinci bebeklerinin cinsiyetinin kız olacağını da açıkladı.