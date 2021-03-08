HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meghan Markle’dan Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması

Meghan Markle’dan Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması

08.03.2021 20:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meghan Markle’dan Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları söyleşi Pazar akşamı CBS televizyonunda yayınlandı. İki saatlik söyleşide en çok yankı uyandıran ifadeyse Markle'ın kraliyete ailesine yönelttiği ırkçılık suçlaması oldu

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları ve günlerdir merakla beklenen söyleşi Pazar akşamı CBS televizyonunda yayınlandı.

Kraliyet ailesiyle ve kraliyet yaşamıyla ilgili çarpıcı açıklamaların yer aldığı iki saatlik söyleşide en çok yankı uyandıran ifadeyse Meghan’ın kraliyete ailesine yönelttiği ırkçılık suçlaması oldu.

Siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan, “Hamileliğim sırasında, oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı” dedi. Meghan şu anda 1,5 yaşında olan oğlu Archie’ye bu kaygılardan dolayı prens unvanı verilmediğini de ima etti.

Sussex Düşesi, kraliyet ailesindeki ten rengi tartışmasının kendisine Harry tarafından aktarıldığını belirtti.

Söyleşiye sonradan katılan Harry, eşi Meghan’ın sözlerini teyit etti ancak ten rengi kaygılarının hangi kraliyet ailesi üyeleri tarafından gündeme getirildiği bilgisini paylaşmadı.

“İntiharı düşündüm”

39 yaşındaki Meghan Markle, 2018’de Prens Harry ile evlenerek kraliyete katılmasının ardından kendini çok yalnız hissettiğini, kendine zarar vermeyi ve hatta intiharı düşündüğünü ve bu düşüncelerini kraliyet kurumuyla paylaşmasına rağmen yardım alamadığını söyledi.

Meghan, “Şirket” dediği kraliyet kurumunun kendisi hakkında çıkan olumsuz haberlerin doğru olmadığını bildiğini ancak bir düzeltme yapmadığını ve kendisine destek olmadığını da ifade etti.

“Babam beni hayal kırıklığına uğrattı”

Söyleşide kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılma sürecinin ayrıntılarını paylaşan Prens Harry, bu kararı almasındaki temel nedenin anlayışsızlık ve tarihin tekrar etme kaygısı olduğunu söyledi.

Annesi Prenses Diana’yı 1997’de paparazzilerin yol açtığı bir trafik kazasında kaybeden Harry, özellikle ırkçılık tartışmasının eşini hedef haline getirdiğini ve ailesini korumak için kraliyetten uzaklaşmaktan başka çaresi kalmadığını ifade etti.

Büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’le arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Harry, bu konuyu büyükannesiyle üç kez, babası Prens Charles ile iki kez görüştüğünü ancak sonra babasının telefonlarına çıkmamaya başladığını söyledi.

Babasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren 36 yaşındaki Harry, ağabeyi Prens William’ı çok sevdiğini ancak onunla da bir süredir mesafeli bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi.

“Kraliyet mali kaynaklarımı kesti”

Kraliyetten ayrılma niyetinde olduklarını Ocak 2020’de açıklayan Harry-Meghan, ilk önce Kanada’ya gitmiş, ardından Mart 2020’de Amerika’ya taşınmıştı.

Amerika’ya taşınma kararını, kraliyetin kendisine sağladığı mali kaynakları ve güvenlik desteğini kesmesi üzerine aldığını söyleyen Harry “Meghan’ın Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yapması planın bir parçası değildi. Ancak ailemin güvenlik masraflarını karşılamak zorundaydım. Annemin bıraktıkları olmasaydı bunu yapamazdım” dedi.

Bir süredir Los Angeles’taki yeni evlerinde sade bir yaşam süren Harry-Meghan çifti yaz aylarında dünyaya gelmesini bekledikleri ikinci bebeklerinin cinsiyetinin kız olacağını da açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson arasında kritik görüşme

Kritik görüşmenin detayları belli oldu

İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yapılıyor

İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yapılıyor

Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor!

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.