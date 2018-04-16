Meghan Markle'ın bir filmdeki ateşli seks sahneleri ortaya çıktı

İngiltere Prensi Harry ile nişanlısı Meghan Markle’ın seks sahneleri yine gündemde.

Yatak sahneleriyle gündemde

1 / 7 Prens Harry'nin nişanlısı oyuncu Meghan Markle'ın yıllar önce oynadığı bir filmdeki ateşli seks sahneleri ortaya çıktı. İngiltere'de daha önce yayınlanmayan, sadece ABD piyasasında gösterime giren romantik komedi tarzındaki filmde müstakbel prenses bir hayli cesur bir profil çiziyor.

2 / 7 Random Encounters yani Rastgele Karşılaşmalar adlı 2011 yapımı film Los Angeles'te bir kahve dükkanında karşılaşan insanların hikayesini anlatıyor. Filmin çekildiği dönemde yeterince ünlü olmayan ve cesur sahnelerde yer alan Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere kraliyet ailesinin en popüler bekarıyla tanışacağını ve onunla evleneceğini bilmiyordu.

3 / 7 Gerçek hayatta bir prensese dönüşmek üzere olan Meghan Markle'ın eski defterleri ise düğününe 1 ay kala didik didik taranıyor. Bugüne kadar bulunan en çarpıcı şey ise bu filmdeki sahneleri oldu. Müstakbel prenses yatak sahnelerinde partnerinin elbiselerini çıkarırken görüntüleniyordu.

4 / 7 Kendisi de partneri de sahne sahne soyunan Meghan Markle'ın bu filmi şu an İngiltere piyasasında DVD olarak satışa hazırlanıyor.

5 / 7 İlginç olan ise DVD'nin çıkış tarihi olarak Meghan ve Harry'nin düğününün olduğu 19 Mayıs seçildi.

6 / 7 Filmin yapım şirketi IMDB ise eski filmin raflardan inmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, filmin romantik komedi türünde olduğu ve bir çiftin gerçek aşkı arama hikayesini anlattığı bilgisi yer aldı.