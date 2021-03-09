Meghan Markle'ın iddiaları sonrası İngiltere Kraliyet Ailesi sessiz: Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmeleri yapılıyor

İngiltere'de Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaların yankıları sürerken Buckingham Sarayı sessizliğini koruyor. Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmeleri yapılıyor.

BBC Kraliyet Ailesi Muhabiri Daniela Relph, Saray'ın Prens Harry ve Markle'ın iddiaları hakkında yorum yapmakta acele etmeyeceğini söylüyor.

Prens Harry ve Markle'ın röportajda ırkçılık, akıl sağlıkları, medyanın tavrı ve diğer kraliyet ailesi üyeleri hakkında açıklamalar yapmıştı.

Markle'ın babası Thomas Markle, röportajın zamanlamasını eleştirdi.

Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk melez üyesi olan düşes, adını vermediği bir aile üyesinin oğlu Archie'ye hamileyken sorduğu "Ten rengi ne kadar koyu olacak?" sorusunun "bir kırılma noktası olduğunu" söylemişti.

Prens Harry daha sonra bu yorumu ne büyükannesi Kraliçe 2'nci Elizabeth ne de büyükbabası Prens Philip'in yaptığını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 36 yaşındaki Prens Harry ile 39 yaşındaki Markle'ın "özel kişiler" olduğunu, "yaşadıkları zorluklarla ilgili hikayelerini paylaştıklarını" belirtti.