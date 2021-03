Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

"Firma" kelimesinin kaynağına dair farklı teoriler var. Ama esas olarak bu, Kraliçe İkinci Elizabeth'in kocası Prens Philip'e dayandırılıyor.

Yazar Marlene Koenig, 1947'de Prens Philip'in Prenses İkinci Elizabeth ile evlendiğinde bu terimi ortaya attığını, evliliğini bir aile şirketi veya firmayla yapılmış evliliğe benzettiğini söylüyor.

Fakat 2005'te yayımlanan 'The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor' (Firma: Windsor Ailesi'nin Sorunlu Yaşamı) adlı kitabında yazar Penny Junor, 1936-1952 yılları arasında tahtta olan Kral VI. George'un (II. Elizabeth'in babası), "Windsor ailesine ilk kez Firma adını taktığını ve bunun kalıcı hale geldiğini" belirtiyor.

The Crown dizisinin danışmanı Lacey ise "Firma uzun süredir Kraliyet Ailesi için kullanılan takma isimdi. Meghan bunun kapsamını personeli de alacak şekilde genişletmiş ve 'kurum' kelimesini de katmış görünüyor" diyor.

Finch, "Firma artık Kraliyet ailesinin yanı sıra onların yaşamını ve çalışmasını organize eden personeli de kapsıyor" diyor.