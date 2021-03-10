HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

10.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaları milyonlar izledi ve çok sayıda kişi gündeme gelen bazı konuları anlamaya çalışıyor.

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaları milyonlar izledi ve çok sayıda kişi gündeme gelen bazı konuları anlamaya çalışıyor.

Örneğin, "Firma" dedikleri neydi, Meghan pasaportunu neden teslim etmişti, kraliyet ailesinin işlerini yürüten bir insan kaynakları departmanı gerçekten var mıydı?

Kraliyet ailesine ne tür güvenlik sağlanıyor?

California'da yaşayan çift, oğulları Archie için kendilerine herhangi bir güvenlik tahsis edilmediğin, bu nedenle koruma sağlayacak parayı kazanmak için bazı anlaşmalar yapmaları gerektiğini söylemişti.

Harry, "Netflix'ler, Spotify'lar asla planlarımız arasında yoktu" diyerek, babası Prens Charles'ın geçen yıl kendisine maddi desteği çektiğini söyledi.

Kraliyet ailesinin korunması kamu büteçesinden finanse ediliyor ve bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler güvenlik gerekçeleriyle paylaşılmıyor.

Kanada'da İngiltere Kraliyet Ailesi yanlısı Monarşist Birliği adlı kuruluşun başkanı Robert Finch, bu yüzden bu konuda çok fazla spekülasyon olduğunu söylüyor.

Kraliyet ailesinin güvenliği için çalışanların tümü bu kadar görünür olmayabilir

Finch, "Güvenlik derecesi, kraliyet ailesine mensup kişinin kıdemine ve (kamusal alandaki) görünürlüğüne bağlı olarak değişiyor. Bazılarına sadece resmi görevlerini yerine getirirken güvenlik sağlanıyor, 7 gün 24 saat değil; Kensington Sarayı gibi bazı bölgelerde ise sürekli bir güvenlik kordonu var" diyor.

Londra polis teşkilatı Scotland Yard içerisinde özel bir Kraliyet Koruma Birimi var ve bu birimde görev yapanlar arasında hem üniformalı hem de sivil polisler bulunuyor.

Pek çok kişi, SAS komandolarından oluşan özel bir birlik olduğuna ve Kraliçe II. Elizabeth'in kaldığı sarayların bu komandolar tarafından korunduğuna inanıyor.

Finch, tehdit seviyesinin artıp azalmasına bağlı olarak, tahtın varisi Prens Charles ile oğlu Cambridge Dükü Prens William'ın kaldığı konutlarda da muhtemelen böyle bir korumanın olabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Ama bunlardan asla söz edilmez."

Meghan, Harry ve bebekleri Archie'nin 2019'da Güney Afrika ziyareti

Meghan'ın pasaportunu ve ehliyetini teslim etmesi mi gerekti?

Meghan Markle mülakatta Kraliyet Ailesi'ne katıldığında pasaportunu, ehliyetini, anahtarlarını teslim ettiğini ve California'ya yola çıkıncaya dek bunların kendisine verilmediğini söylemişti.

Kraliyet ailesinin merkezi Buckingham Sarayı, bu kişisel eşyaların neden alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Netflix'teki 'The Crown' dizisine danışmanlık da yapan tarihçi ve yazar Robert Lacey, bunun Markle'ın kendi güvenliği için yapıldığını söylüyor.

"Güvenlik kuralları gereğince Meghan'ın ehliyetini teslim etmesi gerekiyor. Kendi başına çıkıp araba kullansa ona koruma sağlanamayacaktır" diyor.

'Royal Musings' internet sitesinin kurucularından yazar Marlene Koenig ise Kraliyet Ailesi seyahat ederken VIP sınıfında muamele gördüğünü, normal pasaport veya bagaj kontrolünden geçmediğini vurguluyor.

Koenig, Meghan Markle'ın pasaportunun neden alınmış olabileceğini bilmediğini belirterek "Resmi turlara katılırken kesinlikle istenir" diyor.

Finch de böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu söylüyor; "ama kraliyetin değerli kişisel evrakları genel saray güvenliği kapsamında ele alınıyor ve emniyet kasalarında muhafaza ediliyor olmalı" diyor.

"Meghan'ın tarif ettiği izolasyon ve kapana kısılma durumunu destekleyecek bir anlatım, ama aslında rutin bir uygulama ve istediğinde muhtemelen kendisine verilecekti."

Meghan ve Harry artık California'da yaşıyor ve röportaj da burada oldu

Kraliyet ailesinin insan kaynakları departmanı mı var?

Meghan konuşmasında "İnsan kaynaklarına gittim ve gerçekten yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim" demiş ve "kurumun ücretli çalışanı" olmadığı için bu talebinin geri çevrildiğini ifade etmişti.

BBC'nin Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, "Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri için insan kaynakları departmanı yok, çünkü bu aile meselesi" diyor.

Aile üyeleri ve mekanları için çalışan alt düzey personel kıdemli personel için böyle bir departman olduğu, ancak kıdemli personel için bunun söz konusu olmadığı belirtiliyor.

Buckingham Sarayı, Meghan'ın birçok personele kötü davrandığı ve işlerini bırakmalarına yol açtığına dair iddialarla ilgili olarak insan kaynakları departmanının bir süre önce bir soruşturma başlattığını açıkladı. Meghan ise bu iddiaları kabul etmedi.

Bu departmanın Meghan Markle'ın yardım taleplerini geri çevirdiği iddialarına ise Buckingham Sarayı'ndan herhangi bir yanıt verilmedi.

İkinci Elizabeth ve Prens Philip'in evlilk töreninden

'Firma' ile ne kastediliyor?

Meghan ve Harry Kraliyet ailesinden söz ederken "Firma" ve "kurum" gibi terimler kullanmıştı.

Meghan, "Bu bir aile meselesi, değil mi? Yani aile var, bir de kurumun işleyişini sağlayan insanlar var" demişti.

"Firma" kelimesinin kaynağına dair farklı teoriler var. Ama esas olarak bu, Kraliçe İkinci Elizabeth'in kocası Prens Philip'e dayandırılıyor.

Yazar Marlene Koenig, 1947'de Prens Philip'in Prenses İkinci Elizabeth ile evlendiğinde bu terimi ortaya attığını, evliliğini bir aile şirketi veya firmayla yapılmış evliliğe benzettiğini söylüyor.

Fakat 2005'te yayımlanan 'The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor' (Firma: Windsor Ailesi'nin Sorunlu Yaşamı) adlı kitabında yazar Penny Junor, 1936-1952 yılları arasında tahtta olan Kral VI. George'un (II. Elizabeth'in babası), "Windsor ailesine ilk kez Firma adını taktığını ve bunun kalıcı hale geldiğini" belirtiyor.

The Crown dizisinin danışmanı Lacey ise "Firma uzun süredir Kraliyet Ailesi için kullanılan takma isimdi. Meghan bunun kapsamını personeli de alacak şekilde genişletmiş ve 'kurum' kelimesini de katmış görünüyor" diyor.

Finch, "Firma artık Kraliyet ailesinin yanı sıra onların yaşamını ve çalışmasını organize eden personeli de kapsıyor" diyor.

Meghan'ın tam olarak kimi kast ettiğinin belli olmadığını, ancak bu ifadeyle "Kraliyet ailesinin arkadaşlarını ve onların üzerinde etkisi olduğunu düşündüğü çevreleri" de kapsamış olabileceğini söylüyor.

Kraliyet ailesi için kaç kişi çalışıyor?

Meghan-Harry mülakatını izleyenlerin bir kısmı açısından, Kraliyet ailesi, çevresi, yardımcı departmanlar ve görevliler hakkında ilk kez duydukları bilgilerdi bunlar.

Monarşiye yardımcı olan ve destekleyen görevlerde bulunan binlerce kişi var. Bunlara Kraliyet Vakfı'nın sanat galerilerinin ve saraylarının bakım ve işletmesinden sorumlu kişiler de dahil.

Kraliçe her yıl geleneksel Noel kutlamasında 1500 civarındaki personele hediye dağıtıyor.

Kraliyet ailesinin işlerini yürüten çeşitli departmanlar bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Tecavüz ve ensestte dahi kürtaj yasaklandı Tecavüz ve ensestte dahi kürtaj yasaklandı
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Dünyanın en iyi 500 üniversitesinde Türkiye'den tek üniversite var!

'En iyi 500' arasında Türkiye'den tek üniversite var!

Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Çin’de dev gökdelende yangın: Alevler binayı sardı

Dev gökdelende büyük yangın!

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı!

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı!

Son Dakika: Ermenistan ordusundan Paşinyan'a yeni istifa çağrısı

Ermenistan ordusundan Paşinyan'a yeni çağrı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.