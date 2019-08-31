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Mehdi Eker: Birinci Dünya Savaşı devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 00:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi" dedi.

Mehdi Eker: Birinci Dünya Savaşı devam ediyor

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi" dedi.
Diyarbakır'da büyük zaferin 97'nci yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Eker, Birinci Dünya Savaşı'nın henüz bitmediğini belirterek, terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen ve Ortadoğu'daki İslam coğrafyasına dönük olan biten her şeyin altında bu savaşın devam ettiği gerçeğinin yattığını kaydetti. Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın hedefinde Osmanlı İmparatorluğu ve İslam medeniyetinin üzerine bina edildiği topraklar vardı. Bugün yaşadıklarımız gerek terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen, gerekse Ortadoğu ülkelerine İslam coğrafyasına dönük olan biten herşeyin altında aslında bu savaşın devam ettiği gerçeği yatıyor." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise kayyum kararının gerekçelerini anlattı. Vali Güzeloğlu şunları söyledi:
"Milletin ihtiyaçlarını karşılamak, her bir kör kuruşu milletin hakkı olan kaynakları millete kullanmak noktasında ihanet odaklarının ve uzantılarının ortaya koyduğu tavır sonucunda gelişmiştir. Kaynakları millete değil ihanete ve kandile aktaran, Diyarbakır’ın gelişmesini ve kalkınmasını değil, Diyarbakır insanının iş ve aş bulmasını değil, ihanet odaklarının güçlenmesine ve hain emellerini gerçekleştirmesine aktaran bir irade karşısında devletin ve milletin ortak iradesiyle bu karar gerçekleşmiştir. Bizler ve sizler Diyarbakır’ın gelişmesi ve kalkınmasında, insanının iş ve aş bulmasında, Diyarbakır sokaklarına huzurun hakim olmasında aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Diyarbakır’ı hakettiği kalkınan ve gelişen bir büyükşehir kimliğine inşallah en kısa süre içerisinde ulaştıracağız ve yetiştireceğiz."

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