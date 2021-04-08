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Mehdi Uğur Çoban kimdir? Twitter'da gündem olan Mehdi Uğur Çoban kimdir?

08.04.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehdi Uğur Çoban, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemde kendine yer buldu. Twitter adlı uygulamada, binlerce kullanıcı Mehdi Uğur Çoban’a “Kurtar bizi koronadan.” Başlığı altında çağrıda bulundu. Çoban, bir seneden fazladır tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında teknolojik yatırımların arttırılması konusunu gündeme getirdi. İş insanı olan Mehdi Uğur Çoban, Siber Koruma A.Ş. şirketinin Genel Müdürü olarak görev almaktadır.

Mehdi Uğur Çoban kimdir? Twitter'da gündem olan Mehdi Uğur Çoban kimdir?

Mehdi Uğur Çoban, koronavirüs ile mücadelede en önemli aracın teknoloji olduğunu söyledi ve koronayı bitirecek bir buluş gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun üzerine binlerce Twitter kullanıcısı iş insanı Mehdi Uğur Çoban’a yönelik taleplerde bulundu. Siber Koruma şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Çoban’ın bulduğu icat ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MEHDİ UĞUR ÇOBAN KİMDİR?

Mehdi Uğur Çoban 1989 Alaşehir/Manisa'da dünyaya geldi. 13 yaşından itibaren bilgisayar programları geliştirdi ve İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Arel Üniversitesinde ise yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Teknoloji alanında yatırımları olan İstanbul merkezli bir şirket kuran Mehdi Uğur Çoban, bir çok alanda yazılımlar, mobil uygulamalar ve web siteler geliştirdikten sonra 2019 yılı itibariyle sadece Siber Koruma programları geliştirmeye başladı. Şu anda 9 kişilik bir ekip ile uydu güvenlik sistemleri geliştirmekte.

İş insanı Mehdi Uğur Çoban, 1 seneyi aşkın süredir etrafımızı saran Covid19’a ile mücadele kapsamında teknolojiye dair yatırımların arttırılması gerektiğini söyleyerek, “Teknolojik gelişmeler virüse karşı mücadelede büyük önem arz ediyor. Sağlık alanına yönelik yapılacak yatırımlar, pandemiden kurtulmamızı kolaylaştıracaktır’’ ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin küresel çapta büyük hasarlar bıraktığı kaçınılmaz bir gerçek. Bilgisayar Mühendisi Mehdi Uğur Çoban, yazılım alanında yapılacak atılımların virüsün seyrini olumlu yönde değiştireceği kanaatinde.

13 yaşından beri bilgisayar programları geliştiren genç iş adamının teknoloji alanında yatırımları bulunuyor. 2019 senesinden beri siber koruma programları alanında önemli çalışmalar sürdüren Çoban, Covid19’un gıdadan tarıma, sanayiden teknolojiye hemen hemen her sektörü etkilediğini dile getirerek, "Yazılım ve teknoloji alanında yapılacak olan teşvikler, sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlayabilir” dedi.

Siber Koruma A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Uğur Çoban, aynı zamanda yazılım, mobil uygulama ve web site alanında uzun senelere dayanan tecrübesinin ardından uydu güvenlik sistemlerinde de büyük ses getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Uydular olmazsa tüm teknolojiler çalışmaz hale gelir. Böyle bir durumda da teknolojinin durması kaçınılmaz olacaktır. İslam ülkelerinin ve diğer ülkelerin teknolojilerini yakından takip ediyoruz. İşimizin başındayız ve çalışıyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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