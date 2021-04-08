Mehdi Uğur Çoban kimdir? Twitter'da gündem olan Mehdi Uğur Çoban kimdir?

Mehdi Uğur Çoban, koronavirüs ile mücadelede en önemli aracın teknoloji olduğunu söyledi ve koronayı bitirecek bir buluş gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun üzerine binlerce Twitter kullanıcısı iş insanı Mehdi Uğur Çoban’a yönelik taleplerde bulundu. Siber Koruma şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Çoban’ın bulduğu icat ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MEHDİ UĞUR ÇOBAN KİMDİR?

Mehdi Uğur Çoban 1989 Alaşehir/Manisa'da dünyaya geldi. 13 yaşından itibaren bilgisayar programları geliştirdi ve İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Arel Üniversitesinde ise yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Teknoloji alanında yatırımları olan İstanbul merkezli bir şirket kuran Mehdi Uğur Çoban, bir çok alanda yazılımlar, mobil uygulamalar ve web siteler geliştirdikten sonra 2019 yılı itibariyle sadece Siber Koruma programları geliştirmeye başladı. Şu anda 9 kişilik bir ekip ile uydu güvenlik sistemleri geliştirmekte.

İş insanı Mehdi Uğur Çoban, 1 seneyi aşkın süredir etrafımızı saran Covid19’a ile mücadele kapsamında teknolojiye dair yatırımların arttırılması gerektiğini söyleyerek, “Teknolojik gelişmeler virüse karşı mücadelede büyük önem arz ediyor. Sağlık alanına yönelik yapılacak yatırımlar, pandemiden kurtulmamızı kolaylaştıracaktır’’ ifadelerini kullandı.