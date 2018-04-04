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Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı: Hain kim? (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdığı tarihi dizis Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Sultan Mehmed ve Delibaş, imparatorun emriyle kapıları kapatılan Konstantiniyye'de kısılı kalıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölümde Sultan Mehmed Han, Gennadius'tan saraydan bir hainin Şehzade Orhan'a yardım ettiğini öğrenir. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı: Hain kim? (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Kanal D'de ekrana gelen son bölümden sonra yayınlandı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun'un oynadığı Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölümde Sultan Mehmed, kendisine gizli bilgiler verecek olan Gennadius'u suikasttan kurtarır. Bu olay sonrasında İmparator Konstantinos, şehrin kapılarını kapatarak keşişe yardım eden Türklerin peşinde düşer. Şehirde kapalı kalan Sultan Mehmed ve Delibaş, Gennadius'a sığınır. Böylece sarayın içerisinde Şehzade Orhan'a yardım eden birileri olduğunu öğrenir. Saraydaki yüksek mertebeli bu kişi kimdir? İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü ve yeni bölüm fragmanı...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı, son bölümden sonra yayınlandı. Mehmed, arkasından çevrilen kirli oyunları öğrenebilecek mi? Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Konstantinos, bütün şehrin kapılarını kapatarak yoluna çıkacak kişilere engel olmaya çalışmaktadır.

Mara Hatun, büyük bir tehlike nedeniyle Teodara tarafından uyarılır. Fakat Mara Hatun tanımadığı Teodara'nın boğazına hançer getirerek olan biteni öğrenmeye çalışır. Mehmed, Osmanlı sarayındaki hain ile ilgili bilgi alır. Şehzade Orhan'a yüksek mertebeli bir kişinin yardım ettiğini öğrenen Mehmed, büyük merak ve kuşku içerisine girer.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölümde Mehmed, Konstantiniyye için gizli plan yapıyor; Çandarlı Halil Paşa, Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapmak istiyor. Mehmed, tahta çıktıktan sonra hayalini kurduğu Konstantiniyye için harekete geçmeye hazırlanır. Bu uğurda Zağanos Paşa, Şahabettin Paşa, Mimar Muslihuddin ve akıl hocası Akşemsettin’in yardımıyla Osmanlı sarayının gizli duvarları arkasında Konstantiniyye için planlarını hazırlar. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa’dan bu planlarını saklayan Mehmed, yıllar önce yaptığı hataları tekrarlamamakta kararlıdır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölümü izle

Mehmed, Konstantiniyye planlarını hazırlarken o toprakları en iyi bilenlerde Mega Dük Notaras’ın kızı Eleni’nin de yardımına ihtiyaç duyar. İyi bir mimar olmak isteyen Eleni, Mehmed’e duyduğu güvenle ona yardımcı olur.

Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa, başlarına gelebilecek tehlikenin farkındadırlar. Mehmed’in yıllar sonra tekrar tahta çıkmasının, kendilerinden intikam almak için karşılarına çıkacağını düşünen Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa, kendi planlarını devreye sokmaya çalışırlar. Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu Çandarlı Süleyman, babasının davasının peşine düşer. Melike Hatun’un ilgisi Çandarlı Ailesi’ni rahatsız etmektedir. Melike ise Mehmed’in yanından ayırmadığı Eleni ile yüzleşmenin derdindedir. Mehmed’in herkesten sakladığı Eleni ile Mehmed’in arasında yaşananları merak eden Melike, amacı uğruna her şeyi yapmaya hazırdır.

Bizans İmparatoru Konstantinos ise Çandarlı Halil Paşa ile işbirliği yapmak ister. Mara Hatun ile evlenmek istediğini beyan eden Konstantinos, Haçlı Birliği için de harekete geçer. Mehmed’in, Konstantiniyye hayaline vakıf olan Konstantinos, karşı hamle yapabilmek için hazırlanmaktadır.

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