Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm izle: Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölümü dün akşam heyecanla izlendi. Kanal D'nin tarihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Sultan Mehmed, abisi Alaaddin'in neden ve nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Zağanos Paşa'nın bu yaptığını öğrenince onun cezasını vermek üzere harekete geçer. Fakat Akşemseddin izin vermez. "Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır!" diyerek başlayan ve onun hocası olduğu ilk günkü gibi o mübarek hadis-i şerifi bir kez daha tekrarlar. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü...
"Le tuftehanne’l-kustantîniyyetu. Fe le niğme’l-emîru emîruhâ, vele niğme’l-ceyşu zalike’l-ceyş." ("Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.")
Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. Bölümde Mehmed, ağabeyi Alaaddin’in neden öldürüldüğünü öğreniyor. Sultan Mehmed Han, ağabeyi Alaaddin’in öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine saraydaki katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Mehmed, en yakınlarından biri olduğunun farkındadır. Mehmed, kurduğu tuzak sonucu bunu sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa’nın yaptığını öğrenir. Zağanos Paşa’nın bu yaptığının nedeni ise oldukça şaşırtır. Zira Sultan Murad, kendisinden sonra tahta geçmesi için Alaaddin’i düşünmüştür. Kardeşler arasındaki huzursuzluğun Osmanlı Devleti’ne zarar vermemesi için Mehmed’in öldürülmesi gerekmektedir. Bunu engellemek isteyen Zağanos Paşa, harekete geçmiş ve Alaaddin’i zehirlemiştir.
Akşemseddin, son anda gerçekleri ortaya çıkartıyor!#NeGüzelKumandan pic.twitter.com/knrAvKDItA— Kanal D (@KanalD) 17 Nisan 2018
Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölümü izle
Akşemsettin, Konstantiniyye’de yakalanan Şehzade Orhan’ın kaçmasına izin verir. Mehmed’in anlam veremediği bu olayın perde arkasından bambaşka bir neden yatar. Mehmed, yıllar boyu tahta çıkmanın ve Konstantiniyye’yi fethetmenin hayallerini kurarken akıl hocası Akşemsettin’in tavsiyelerini inleyerek onun öğrencisi haline gelmiştir.
Çandarlı Halil Paşa, kızları Melike Hatun ve Esleme’nin yaptıklarından rahatsız olur. Melike’nin, Mehmed’e duyduğu aşk gözünü kör etmiştir. Bu durumu kabullenemeyen Çandarlı Halil Paşa, İshak Paşa ile evlendirmeye karar verir. Öte yandan Korkut’un, Firuze Hatun’u öldürmekten dolayı suçlu ilan edilmesi Çandarlı Halil Paşa’yı harekete geçirir. Esleme’nin tüm yardım çığlıklarını kulaklarını tıkayan Çandarlı Halil Paşa, Korkut’un öldürülmesi için harekete geçer.
Bizans İmparatoru Konstantinos, Mara Hatun ile evlenmek için daha fazla zaman kaybetmek istemez. Sırp Despotluğu’ndan gelen Mara Hatun adına zorla bir mektup yazdırılır. Sultan Mehmed’e, gönül rızası alınmadan mektup yazdırıldığını belirtmek isteyen Mara Hatun, akıllıca bir hamle yapar.
"Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan #NeGüzelKumandan ve o ordu ne güzel ordudur."— Mehmed Bir Cihan Fatihi (@MehmedBCF) 17 Nisan 2018
Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 5. bölümü sona erdi! Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. ???? pic.twitter.com/UIF9iLjZoB
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