Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm izle: Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölümü dün akşam heyecanla izlendi. Kanal D'nin tarihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Sultan Mehmed, abisi Alaaddin'in neden ve nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Zağanos Paşa'nın bu yaptığını öğrenince onun cezasını vermek üzere harekete geçer. Fakat Akşemseddin izin vermez. "Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır!" diyerek başlayan ve onun hocası olduğu ilk günkü gibi o mübarek hadis-i şerifi bir kez daha tekrarlar. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Le tuftehanne’l-kustantîniyyetu. Fe le niğme’l-emîru emîruhâ, vele niğme’l-ceyşu zalike’l-ceyş." ("Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.")

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. Bölümde Mehmed, ağabeyi Alaaddin’in neden öldürüldüğünü öğreniyor. Sultan Mehmed Han, ağabeyi Alaaddin’in öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine saraydaki katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Mehmed, en yakınlarından biri olduğunun farkındadır. Mehmed, kurduğu tuzak sonucu bunu sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa’nın yaptığını öğrenir. Zağanos Paşa’nın bu yaptığının nedeni ise oldukça şaşırtır. Zira Sultan Murad, kendisinden sonra tahta geçmesi için Alaaddin’i düşünmüştür. Kardeşler arasındaki huzursuzluğun Osmanlı Devleti’ne zarar vermemesi için Mehmed’in öldürülmesi gerekmektedir. Bunu engellemek isteyen Zağanos Paşa, harekete geçmiş ve Alaaddin’i zehirlemiştir.