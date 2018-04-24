Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin final bölümünde, Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa'dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed'in yükselişi, herkesi tedirgin eder.

Öte yandan Eleni'nin, Mehmed'in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu'nun tepkisini çeker. Eleni'nin, kendilerine karşı Mehmed'e yardım ettiğini düşünürler. Eleni'yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed'in iş birliği, Melike Hatun'u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd'ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed'in kara bir haber alacağını ifade eder.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 1 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!