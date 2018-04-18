Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildiği iddia edildi.

Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti.

DÜN AKŞAM 5. SIRADA YER ALDI

Dün akşam da Total'de 5., AB'de ise 4. çıkan dizinin reyting sonuçları tatmin edici bulunmadı ve bu sabah dizinin yayından kaldırıldığı ekibe ilan edildi.

Yönetmeni, senaristi ve birçok oyuncusu değişen dizinin yurt dışı satışları da hayal kırıklığı yaratmıştı. (Haberler)