HABER

Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin Merkezefendi Mezarlığı'ndaki defin işlemlerine katıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını da ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi.

Mehmed Şevket Eygi'nin naaşı, Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri de defin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defin işleminin ardından Eygi'nin kabri başında Yasin-i Şerif okudu, dua etti.

Katılımcılar, dualar eşliğinde Eygi'nin kabrine toprak attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Mezarlıktan çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Hacca gitmek için bisikletle Londra'dan yola çıkan grup, Erdoğan ile görüştüHacca gitmek için bisikletle Londra'dan yola çıkan grup, Erdoğan ile görüştü
Endonezya Devlet Başkanı Widodo rakibiyle bir araya geldiEndonezya Devlet Başkanı Widodo rakibiyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmed Şevket Eygi Merkezefendi Mezarlığı

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti!

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanamamıştı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.