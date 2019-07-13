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Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 02:35 | Son Güncelleme

Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazeteci-yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı paylaştı.

Erbaş, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, Eygi'nin bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendiğine işaret ederek, "Kıymetli mütefekkir, münevver ve ilim adamı Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca İlim Yayma Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Siyer Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Birlik Vakfı Gençlik Platformunun aralarında bulunduğu çeşitli dernek ve vakıflar da taziye mesajları paylaştı.

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Mehmed Şevket Eygi vefat

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