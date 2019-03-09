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Mehmet Ağar'dan 'Yeni Parti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için ellerinde hiçbir meşru mazeret yok. Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum” dedi.

Mehmet Ağar'dan 'Yeni Parti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonun ortak yayınında Metin Erol ile Elif Doğan’ın konuğu olan Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ağar, ismi geçen kişilerin sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına ihtimal vermediğini aktardı.

YENİ PARTİ İDDİALARI!

Yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin "Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum" diyen Ağar "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için hiçbir meşru mazeret yok ellerinde. Sonuç olarak onların geldiği her makamın altında yatan emek, ter, gayret Tayyip Erdoğan’a ait. Sırtında omuzlarında taşıyarak makamlar ikram etti insanlara. Siyasette bir yere gelme şansı oldu. Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" ifadelerini kullandı.

'İHTİMAL VERMİYORUM'

Bu tür tavırlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğuna değinen Ağar," Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.

(İHA)

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