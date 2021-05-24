Mehmet Ağar Yeniden Yargılanacak

Ankara’daki İstinaf Mahkemesi aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin’in de olduğu 19 sanığın faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanmasına karar verdi. Karar 5 Nisan’da alındı, taraflara yeni sunuldu. Gelişmeler, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in Ağar’la ilgili iddialarını dile getirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 1990’lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetten yargılanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında 2019’da verilen beraat kararını 5 Nisan’da oybirliğiyle bozdu. Kararın taraflara yeni iletildiği öğrenildi. Sanıklar, suç işlemek amacı ile kurulan silahlı örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürmeyle suçlanıyordu. Müşteki avukatları o dönemde kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. Gelişmelerin organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in yayınladığı video kayıtları sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Peker’in video kaydı Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, yayınladığı 7. video kayıtta faili meçhul cinayetler konusunda Mehmet Ağar’ı suçlamıştı. Sedat Peker kayıtta, "Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar, emniyet müdürlüğü döneminde en yakın arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan. Tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamı diyolar ya hayır uyuşturucu işi yapıyorlar, hepsinden para aldı. Her işlerini hallediyorlardı. Adam tüm geçmişi temizlemek için MGK’ya sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım, onu ikna etti. Sonra başladılar hepsini öldürmeye. Kendi geçmişini temizlemek için yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’a suçlama Peker video kaydında gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın parmağı olduğunu da iddia etti. Sedat Peker, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" dedi.

Binali Yıldırım’ın oğluna suçlama Peker, eski Başbakan Binali Yıldırımın’ın oğlu Erkan Yıldırım’la ilgili iddialarda da bulundu. Sedat Peker, Erkan Yıldırım’ın Mehmet Ağar’ın da içinde bulunduğu bir uyuşturucu ticareti çerçevesinde Venezuela’ya gittiğini belirtti. Peker, "Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Geçen sene Haziran ayında 4 ton 900 kilo yakalandı. Sonra yeni bir güzergah çalışması yapıldı. Çünkü Amerika uyuşturucuyla mücadele, çok güçlü orada, sürekli üstlerinde. 800 kilometre Venezuela'yla sınırları var. Oraya geçirmek kolay çünkü Venezuela'da Amerika'nın kontrolü yok. Kokainin asıl pahalı olduğu yer Ortadoğu. Suriye Lazkiye de Amerika kontrolünde değil. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım. Bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı, ve Şubat ayında gidip 4 gün kaldı " ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım: "Oğlum Venezuela'ya Covid malzemesi dağıtmak için gitti"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sedat Peker'in, oğlu Erkan Yıldırım’la ilgili dile getirdiği, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasını reddetti. Yıldırım, Peker'in sözlerine karşılık olarak, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" dedi. Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir" dedi. Kutlu Adalı cinayeti Sedat Peker 1996 yılında Kıbrıs’ta evinin önünde faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili de iddialarda bulundu. Peker, Korkut Eken’in Adalı’nın öldürülmesi konusunda kendisinden yardım istediğini iddia etti.