Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina açıklaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak Marina'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine son verildiği iddia edildi. İddialarla ilgili ANKA haber ajansının sorularını yanıtlayan Ağar, görevden alınıp alınmadığı sorusuna net bir yanıt vermedi.

"Bu olaylar başladığı anda ayrılmak istediğimi ifade etmiştim. Ameliyat olunca biraz beklemişler anlaşılan" diyen Ağar, sözlerini "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum. Yönetim Kurulu ne yaptı bilmiyorum, zaten ayrılmak niyetindeydim. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evimde dinlenmeye çekildim. Benim Bodrum'da ne işim var? Hastaneden yeni çıktım evdeyim" diye sürdürdü.

Ağar, "Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdir. Ama konular çıktığı anda 'herkes rahatlasın' diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim, ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de yok" ifadelerini kullandı.