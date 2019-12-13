Mehmet Ağar'ın da yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın ifadelerinde geçen hususların doğrudan veya dolaylı olarak doğrulanmadığını, objektif delillere rastlanmadığını, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik mahkumiyete yeterli delil bulunmadığını ifade etti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katıldı. Vareste tutulmaları nedeniyle sanıkların hazır bulunmadığı duruşmayı bazı HDP'li milletvekilleri de takip etti.

Dosyadaki iki İranlı maktule ilişkin kamu davasının Mehmet Ağar ve Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 sanık yönünden ayrılması kararlaştırıldı. Ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki dava düşürülürken, Ağar'ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer 17 faili meçhul cinayete ilişkin beraatlerine hükmedildi.

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandıkları davada karar çıktı.

Savcı, dosyada iki İranlı'nın ölümüne ilişkin sorumlu tutulan Mahmut Yıldırım hakkındaki kamu davasının ayrılmasını, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki davanın düşürülmesini, diğer sanıklar hakkında ise "üzerlerine atılı suçlara ilişkin her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesini" talep etti.

Müdahil avukatlarından Mehmet Emin Aktar, savcının görüşünü eleştirerek, "Sayın savcı, Mahmut Yıldırım için de beraat kararı istesin, hepimiz kurtulalım. Ne karar verirseniz verin, bunlar vicdanımızda mahkumdur." ifadesini kullandı.

Müdahil avukatlarından Yusuf Alataş ise savcının görüşüne "şaşırmadıklarını" söyledi.

Maktullerden Faik Candan'ın ailesinin avukatı Levent Kanat, "Mütalaa, bende sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını dinliyorum izlenimi uyandırdı. Davanın açılmasına karşı çıkanların iddialarının aynısı iddia makamınca de benimsenmiş. Dosyada sadece Ayhan Çarkın'ın ifadeleri varmış gibi mütalaa verildi." dedi.