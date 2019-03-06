MAGAZİN

Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bircan Bali'ye olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt Ece Erken ve Bircan Bali'ye söylediği sözlerle bir kere daha gündem oldu.

Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bircan Bali'ye olay sözler

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret etmişti.

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine sert bir şekilde eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, her eleştiriye de yanıt vermekten geri durmuyor. Alakurt son olarak kendisini eleştiren Ece Erken ve Bircan Bali hakkında söylediği sözlerle olay oldu.

Capture

Alakurt iki sunucuyu ima ederek "Zorlamayın kızlar; dünyadaki son iki kız olsanız sizi kadın değil yiyecek ihtiyacımı görecek gıda olarak görürüm" açıklamasıyla şoke etti.

'MEHMET AKİF DENEN HIYAR..."

Erken ve Bali'in bu sözlerden sonra tepkileri merak edilirken Erken, program sonrasında ağır bir şekilde eleştirdikleri Alakurt hakkında övgü dolu mesajlar atan ve onu eleştirdikleri için kendisine tepki gösteren hemcinsleri için ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Alakurt’un söylediklerine destek veren kadınların hesaplarını ifşa eden Ece Erken; onların böylesi bir yanlışa nasıl alet olduklarına şaşırdığını söylerken şu açıklamada bulundu:

"Sizin gibiler aşağılanmayı hak eder ve maalesef Mehmet Akif benzeri evlat yetiştirir."

ece-erken-ic

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadıSurvivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı
Burcu Esmersoy dünyayı gezdirecek!Burcu Esmersoy dünyayı gezdirecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken ve Bircan Bali mehmet akif alakurt

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 2019'da iletişim ödülünde Melisa'ya sevgili şoku! Gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Burcu Esmersoy ile Dünya Avucunuzda Fox TV'de ne zaman başlıyor?

Burcu Esmersoy dünyayı gezdirecek!

Seren Serengil ve Yaşar İpek Maldivler'de nikah tazeledi!

Ünlü çift Maldivler'de nikah tazeledi!

Yasemin Şefkatli: İdo ne derse o olur

Çok konuşulacak sözler: İdo ne derse o olur

Mehmet Akif Alakurt'tan Bircan Bali'ye 'kezban' benzetmesi! Çılgına döndü...

Mehmet Akif Alakurt'tan Bircan Bali'ye 'kezban' benzetmesi! Çılgına döndü...

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar ile ilgili olay sözler

İlk gün neredeyse ayaklarımı yıkayacak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.