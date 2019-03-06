Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bircan Bali'ye olay sözler

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret etmişti.

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine sert bir şekilde eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, her eleştiriye de yanıt vermekten geri durmuyor. Alakurt son olarak kendisini eleştiren Ece Erken ve Bircan Bali hakkında söylediği sözlerle olay oldu.

Alakurt iki sunucuyu ima ederek "Zorlamayın kızlar; dünyadaki son iki kız olsanız sizi kadın değil yiyecek ihtiyacımı görecek gıda olarak görürüm" açıklamasıyla şoke etti.

'MEHMET AKİF DENEN HIYAR..."

Erken ve Bali'in bu sözlerden sonra tepkileri merak edilirken Erken, program sonrasında ağır bir şekilde eleştirdikleri Alakurt hakkında övgü dolu mesajlar atan ve onu eleştirdikleri için kendisine tepki gösteren hemcinsleri için ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Alakurt’un söylediklerine destek veren kadınların hesaplarını ifşa eden Ece Erken; onların böylesi bir yanlışa nasıl alet olduklarına şaşırdığını söylerken şu açıklamada bulundu:

"Sizin gibiler aşağılanmayı hak eder ve maalesef Mehmet Akif benzeri evlat yetiştirir."





