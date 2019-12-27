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  4. Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı

Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

İSTİKLAL Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde marşı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anıldı.

Selen YALAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- İSTİKLAL Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde marşı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anıldı.
Mehmet Akif Ersoy'un 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu.
'İSTİKLAL MARŞINI TÜRKÇE OKUYACAĞIZ'
Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, programdan sonra basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Prof. Dr. Güçlü, İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasıyla ilgili yöneltilen soruya, şu şekilde cevap verdi:
"İstiklal Marşı'nı tabiki Türkçe okuyacağız. Önce bu milletin sanatçıları, liderleri, önderleri Akif'i daha güçlü bir şekilde anacak. Akif için, memleketimizin için ihtiyaç olan şey bu. Bugün bu anma hadisesi ne kadar hüzünlü, iyiki bu çocuklar var iyi ki onlar geldiler. Onlar gelmeseydi Akif'in ruhu bugün burada ne kadar hüzünlü olacaktı. Kahramanlar öldükten sonra da topluma yol göstermeye devam ederler. Akif'te o kahramanlardan bir tanesidir."
'ARAPÇA DA OKUSUN İNGİLİZCE DE OKUSUN'
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan ise İstiklal Marşı'nın Arapça okunması tartışmasıyla ilgili, "Bizim tarihimizden çıkan bir marş. Onda o kadar güçlü bir muhteva var ki bütün milletleri ilgilendirecek bir marş. Bu yüzden tabiki biz kendimiz Türkçe okuyacağız, asıl metin de budur. Ama bütün dünya bizim marşımızı bilsin tanısın kendi dili ile okusun. Arapça da okusun İngilizce de okusun, Fransızca da okusun, bu güzel bir şey. Bu yapılmıyorsa biz tercüme ettirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'nı dağıtalım" diye cevap verdi.

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