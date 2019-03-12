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Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı.

Bayramiç'teki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde bugün Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunun ardından, kabulünün 98'inci yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında derece alan Mustafa Kemal İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Durmuş Buğra Özdemir, Milli Zafer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Ecrin Kaya ve Menderes Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Leyla Değerli, İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Mehmet Akif'in hatıralarında belirttiği ve 'oynamaktan büyük zevk aldığım' dediği 'Taş Köprüde Yüzme Hatırası' ve 'Bayramiç'ten İstanbul'a Uğurlama' konulu drama öğrenciler tarafından sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik'in, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüyle ilgili günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından, Mehmet Akif'in Bayramiç'te dünyaya gelişi ve İstiklal Marşı'nın ilanının Bayramiç'teki yansımaları konulu dramalar öğrenciler tarafından sergilendi. İlçede görev yapan 3 öğretmenin çalıp, seslendirdiği müzik eserlerinin ardından, ilçedeki okullar arası şiir, kompozisyon ve en iyi İstiklal Marşı okunması yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna tarafından ödülleri verildi. Törenin ardınan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Gün boyu okullarda sürecek anma etkinliğinin yanı sıra Bayramiç Belediyesi Düğün Salonu'nda akşam TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçıları tarafından konser verilecek.

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