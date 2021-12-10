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  4. Mehmet Akif Ersoy canlı yayında isyan etti: Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum

Mehmet Akif Ersoy canlı yayında isyan etti: Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum

10.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya bir kez daha müdahale etti. Son dakika gelişmesini canlı yayında izleyiciye duyuran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dolardaki yükselişle ilgili "Nerede duracak bu?" diye isyan etti. Vatandaşın zamlarla birlikte sıkıntıya düştüğünü belirten Ersoy, "Alışveriş yapıyorum, tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şoke oldum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy canlı yayında isyan etti: Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya müdahale haberini canlı yayında izleyiciye sunan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dövizdeki yükselişe ve gelen zamlara isyan etti.

TUVALET KAĞIDININ FİYATI

Zamların vatandaşı doğrudan etkilediğini söyleyen Ersoy, tuvalet kağıdına ödediği rakama şaşırdığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy, programına bağlanan Prof. Dr. Burak Arzova ile ekonomist Murat Sağman ile son gelişmeleri değerlendirdi. Sağman, vatandaşın enflasyondan korunmak için döviz aldığını söyledi. Faiz indirimine devam ettikçe dövizdeki dolarizasyonun artacağını vurgulayan Sağman'a yanıt veren Ersoy, "Dolar şu an 13.88 oldu, aynı yere geldi" ifadelerini kullandı.

"HAKİKATEN STRES OLUYORUZ"

Doları işaret ederek, "Nerede duracak bu? Bunun bir yerde durması gerekmez mi? Hakikaten stres oluyoruz. Bu vatandaşı o kadar doğrudan ilgilendiren bir şey haline geldi ki. Çok konuşuldu sosyal medyada ama yaşadığım için söylüyorum. Alışveriş yapıyorum, tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şoke oldum." diyen Mehmet Akif Ersoy'a, Prof. Dr. Arzova'nın yanıtı, "Süte baktığımız zaman 6.90'dan aldığımız süt 15 lira. Yani hayatımızı doğrudan etkiliyor." oldu.

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döviz Mehmet akif Ersoy TCMB
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