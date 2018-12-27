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Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde, vefatının 82'nci yıl dönümünde anıldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde, vefatının 82'nci yıl dönümünde anıldı. Bayramiç Belediyesi ve Bayramiç Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde ölümünün 82'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Bayramiç İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy için şiirler okudu. Bayramiç ilçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından hatim duası yapıldı. Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun büyük bir bölümünün ilçede geçtiğini belirterek, "İkametgahının da Bayramiç'te olması bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bir sene içerisinde 50 bin ziyaretçi Mehmet Akif'in müze evini ziyaret etmiştir. Bu da vatan şairine gösterilen sevginin bir göstergesidir" dedi. Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Tuna ise, "Mehmet Akif Ersoy'u her yanıyla iyi tanımalıyız. Saygın kişiliği ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Bizlerde vatan şairinin düşüncelerini iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından sona eren anma töreni kapsamında, yarın Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde mevlit okunacak. Ardından, Bayramiç Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'un çocukken oynadığı ve kendi hatıralarında da bahsettiği tarihi taş köprüde pilav ikramı yapılacak.

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