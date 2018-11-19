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Mehmet Akif Ersoy'la ilgili fişlenme iddiası: Devlet tarafından 'irtica 906' diye kodlanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 08:53 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem devlet tarafında 'irtica-906' diye kodlandığını ve ölüm döşeğindeyken bile izlendiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili fişlenme iddiası: Devlet tarafından 'irtica 906' diye kodlanmış

Murat Bardakçı, "Mehmed Âkif devlet tarafından "İrtica-906" diye kodlanmış, ölüm döşeğinde yatarken bile izlenmiş ve Safahat'ı da imha edilmişti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta Tek Parti döneminde Arapça ezan okunması, kamet getirilmesi, izinsiz dinî eğitim verilmesi ve hattâ türbelere mum dikilmesi bahislerinde uygulanan yasaklar ile Müslüman olmayan vatandaşlara ve Türkiye'de oturan yabancılara yine dinî alanlarda getirilen sınırlamaları gösteren bazı belgeler yayınladım" hatırlatmasında bulundu.

"Bugün de devletin İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Âkif Ersoy'a bir zamanlar nasıl baktığını ve hattâ neler yaptığını anlatan bazı belgelere yer veriyorum" diyen Bardakçı, devamında "İşte, Âkif hakkındaki bu belgelerin pek bilmediğimiz kısa öyküsü" ifadesini kullandı.

Bardakçı, şunları kaydetti:

'TAKİP, İZLEME, FİŞLEME...'

Akif'in sessizce gelişi Ankara'yı hareketlendirdi; haberi gazetelerden öğrenen İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Genelkurmay ve İstanbul Valiliği arasında şairin vefatına kadar aylarca devam edecek, hattâ vefatından sonra da sevenleri hakkında senelerce sürecek bir takip, izleme, fişleme ve yazışma faaliyeti başladı. Mehmed Akif, Mısır'da yaşadığı sırada da Türk istihbaratı, hariciyesi ve genelkurmayı tarafından takip altında tutulmuş; Ankara'ya hakkında raporlar gönderilmiş, Mısır'dan belli bir müddet için ayrılarak gittiği diğer memleketlerde de izlenmiş, temasları ve görüştüğü kimseler ile ilgili de çok sayıda rapor yazılmıştı. Bu raporlarda Âkif'ten "irticacı" diye bahsediliyor ama hariciyenin yazışmalarında rejime bazı hususlarda karşı olmasına rağmen memleketin aleyhinde ve zararlı faaliyetlerde bulunmadığı söyleniyordu.

'İRTİCA-906' DİYE KODLANMIŞ

Devlet üstelik "mürteci" olarak gördüğü millî şairi kodlayacak, Cumhuriyet Arşivleri'nde 121-10-0-0/2-6-1 numaralı "Mehmet Akif'in Seyahatleri, Temasları ve Faaliyetleri" isimli dosyada muhafaza edilen ve gizliliği 19 Nisan 2001'de kaldırılan istihbarat yazışmalarında İstiklâl Marşı'nın şairinden "İrtica-906" kodu ile bahsedilecekti. Emniyet ile istihbaratın sıkı takibi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bardakçı bunları yazıp ortalığı karıştırmaktaki maksadın ne?
Helal olsun size Murat Bardakçı. Yıllardır saklanan ve saklanılmak istenen gerçekleri araştırıp gün yüzüne çıkarttığınız için gerçekten size helal olsun. Şimdi bazılarının işine gelmeyecek bu yazdıklarım, o yüzden kırmızıyı basacaklar ama onlar da biliyor da işte işlerine gelmiyor. Bahsi geçen kişi İstiklal Şairimiz, düşünün işte..
Anadolu insanı savaşı iman din gücüyle kazandı.Ama daha ata bile binmesini bilmeyenlerin yonetimine girdi ve bunlarin tek derdi dini ortadan kaldırmak oldu.
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