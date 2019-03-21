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Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni döneme hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ortabağlar Mahallesi’nin en önemli sorunlarından biri olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun yeni eğitim döneminde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.Eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesi ve okullara spor salonu yapılmasının yanında kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi noktasında da önemli bir görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Ortabağlar Mahallesi’ne de modern bir eğitim kurumu kazandırıyor.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ortabağlar Mahallesi’nin en önemli sorunlarından biri olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun yeni eğitim döneminde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
Eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesi ve okullara spor salonu yapılmasının yanında kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi noktasında da önemli bir görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Ortabağlar Mahallesi’ne de modern bir eğitim kurumu kazandırıyor. Bugüne kadar Zafer Okulları, Merkez İmam Hatip Lisesi, Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve Demirtaşpaşa Erhan Nasyalçın İlkokulunu modern eğitim kompleksleri olarak Bursa’ya kazandırılan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever desteğiyle yaptırılan Ortabağlar Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu da yeni eğitim dönemine yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdı. Temeli 2017 yılının Kasım ayında atılan ancak müteahhit kaynaklı sorunlar yüzünden inşaatı geciken okulda, çalışmalara hız verildi. 4’ü anasınıfı toplam 32 derslikli okulda kaba inşaat tamamlanırken, dış cephe kaplama çalışmaları hızla sürüyor.
Yeni döneme yetişecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ortabağlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip, mahallelinin sorunlarını dinledi. Mahalle halkının en önemli beklentilerinden birinin de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun bitmesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Buranın temelini benim Bursa’ya geldiğim ilk zamanlarda atmıştık. Evet biraz geciktik. Ancak belediyenin elinde olmayan nedenlerle yaşanan gecikmeyi telafi ediyoruz. Çalışmaları hızlandırdık. Okumuz eylül ayında yeni eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni döneme hazır

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni döneme hazır

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni döneme hazır

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