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  4. Mehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldı

Mehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Bağcılar Belediyesinin düzenlediği programla anıldı. Halk Sarayı’nda gerçekleşen seminerde Ersoy’un “Asım’ın nesli” dediği gençlere seslenen Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, “Bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez, sıra dışı insan lazım, piramidin en tepesi lazım” dedi.
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Asımın Nesli Vakfı işbirliğiyle bir anma programı düzenlendi. Gecenin konuğu Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, davetlilere “Mehmet Akif ve Asımın Nesli” başlıklı bir seminer verdi. Katılımcıları geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkaran Kaplan, salonun çoğunluğunu gençlerin oluşturması nedeniyle konuşmasında eğitim konusuna ağırlık verdi.

"Müthiş bir sistem, tam sizin yapacağınız bir şey"
Osmanlı Devleti’nin kudretini muhafaza etmek ve nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir Osmanlı eğitim müessesesi olan Enderun’a sık sık vurgu yapan Kaplan, şunları söyledi:
"Gençliği kurtarmamız lazım. Bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez sıra dışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım. Bunun adı Enderun. Tarihte birçok uygarlık bunun uygulamasını da yaptı. Enderun’da çocuk 7-8 aşamalı eğitimden geçiriliyor. İlk aşamada yani birinci kademede yüzde 30’u eleniyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek. Daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem. Tam sizin yapacağınız bir şey."
Sonuna kadar gençlerin ilgiyle takip ettiği programda Kaplan, kendisine yönlendirilen gerek gündeme gerekse eğitime ilişkin soruları da cevaplandırdı.

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