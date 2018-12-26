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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Mehmet Akif Ersoy, toprakları işgal edilen necip milletimize sabır ve sebatla mücadele etme azmini aşılayan bir inanç abidesiydi"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, toprakları işgal edilen necip millete sabır ve sebatla mücadele etme azmi aşılayan bir inanç abidesi olduğunu ifade etti.

Yıldırım, yayımladığı mesajda, Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82. yılında rahmet, minnet ve hürmetle andığını belirtti.

Merhum Mehmet Akif Ersoy'u, Osmanlı Devleti'nin emperyalizmin istilasına maruz kaldığı 20. yüzyılın en karanlık yıllarında, istiklale olan inancını yitirmeyen "cesur bir insan" olarak niteleyen Yıldırım, Ersoy'un geçmişimizden aldığı ilham ile geleceğimize ışık tutan büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Ersoy'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da istiklal meşalesi yakıldığında, hiç tereddüt etmeden Ankara'ya gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem milletvekilleri arasında yer aldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"(Korkma) vurgusuyla başlayan İstiklal Marşı’nın dizelerinde olduğu gibi, toprakları işgal edilen necip milletimize sabır ve sebatla mücadele etme azmini aşılayan bir inanç abidesiydi. Bağımsızlık ve hürriyetimize kasteden düşmanlara karşı zafer kazanacağımızdan hiçbir zaman şüphe etmedi.

Milletimizi Milli Mücadele saflarına katmak için Sebilürreşad dergisinde kaleme aldığı yazılarında ve İrşad Heyeti üyesi olarak dolaştığı Anadolu'da, Batı karşısında 200 yıllık çekilişimizin sebeplerini en doğru şekilde tahlil edip, milletçe yeniden ayağa kalkmak için dayanmamız gereken temelleri tarif eden büyük bir yol göstericiydi.

Kültür ve medeniyetimizin en seçkin şahsiyetlerinden biri olarak, Türk milletini Orta Anadolu'da sıkıştırıp yok etmek isteyen düşman karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış münevver bir insandı. İnandığı gibi yaşadı, manevi ve milli değerlerimizi yaşatmak için hayatı boyunca mücadele etti. Safahat gibi edebiyatımıza bıraktığı büyük bir eserle ismini milletimizin yüreğine nakşetti.

Bu vesileyle milli şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'u, aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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