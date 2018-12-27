Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı

İSTANBUL (AA) - "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki "Mehmet Akif'te İstiklal ve Milli Birlik Düşüncesi" başlıklı konferansa tarihçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof.Dr. Caner Arabacı, Akif'in hayatı, eserleri, milli mücadele dönemindeki çalışmaları ve istiklal marşını yazması ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Arabacı, Mehmet Akif'in çok başarılı bir düşünce adamı, kalemi kuvvetli bir şair ve iyi bir vatansever olduğunu aktararak, milli mücadele döneminde yaptığı çalışmalarla kurtuluş savaşının kazanılmasında büyük bir rol üstlendiğini ifade etti.

Mehmet Akif'in özellikle Kastamonu'da yaptığı konuşması ile milli mücadele döneminin manifestosunu yayınladığını belirten Arabacı, Akif'in cami konuşmaları ve cuma vaazlarında anlattıklarının halk üzerinde büyük etki meydana getirdiğini ve Kuva-i Milliye'ye güç kattığını söyledi.