HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmet Akif Gökçe'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Mehmet Akif Gökçe'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

24.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Akif Gökçe'nin (19), boş arazide cesedi bulundu. Gökçe'nin başına vurulan sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Mehmet Akif Gökçe'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı. Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla Gökçe'nin, bugün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cesedi bulundu.

SERT CİSİMLE BAŞINA VURULMUŞ

Başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti
Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktıCami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı
Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Iğdır

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.