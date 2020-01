Mehmet Akif İnan ödülleri sahiplerini buldu

“En önemli ve değerli eseri hiç kuşkusuz Memur-Sen’dir”

Mehmet Akif İnan’ın en önemli eserinin sendikalar olduğunu belirten Yalçın, “Batılla mücadede ve batılılaşma arayışlarını müşahede mazerete kapalı bir çabanın içindeydi. Bize kimin ne yaptığını, niçin yaptığını ve neyi amaçladığını bilmenin verdiği güç ve güvenle sözü fikre, fikri eyleme, fikri birikimi sendikal örgüte dönüştürmekte hiç zorlanmadı. Bütün hayat hikayesini sendikaya özgüleyerek, mezarından değil bütün hayatından destanlar yayan bir iradeyi hayata geçirdi. O, fikir düzleminde Doğu’yu yaşatmanın, hayat düzleminde ise doğru yaşamanın ve doğruyu hakim kılmanın peşindeydi. Bu açıdan önce Eğitim-Bir-Sen ve nihayetinde Memur-Sen hayatının bütün mücadele zeminlerini mecz ettiği yerler oldu. Her nefesinde insanları aydınlatmanın, insanca yaşatmanın, aydını insan kılan kavramların hakim olmasının mücadelesini verdi. Memur-Sen bu mücadelenin hem zirvesi hem de en büyük ve kadimleşecek eseridir. Akif İnan ağabey, hayatının her dönemine her sıfatına ve her meziyetine dair eserler bıraktı. Şiirleri, denemeleri, öğrencileri, makaleleri, konferansları, televizyon programları, dostlukları, öncülük, paydaşlık ve liderlik yaptığı çalışmalar, ortaklaşmalardır. Bizim zaviyemizden bakıldığında elbette en önemli ve değerli eseri hiç kuşkusuz Memur-Sen’dir. Hem kolektif iradenin eseri olması hem de aktif değer olması ve aksiyoner zemin oluşturması yönüyle Memur-Sen, diğer bütün eserlerinin taşıyıcısı, ortaya çıkarıcısı ve yaşatıcısı olmak hasletine de sahiptir” diye konuştu.

Yalçın, konuşmasında Mehmet Akif İnan’ın adının 36 eğitim kurumuna, 1 hastaneye, 1 kültür merkezine, 1 bilgi evine, sayısız cadde ve sokağa verildiğini ifade etti.

Törende başarı ve teşvik, çalışma hayatı ve emek, kültür sanat ve edebiyat, uluslararası değer, üstün hizmet vefa başlıklarında olmak üzere toplam 5 kategoride ödül sahiplerini buldu.