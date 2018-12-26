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"Mehmet Akif'i geleceğe taşımalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'daki insan, millet ve vatan sevgisi, dürüstlük, ahde vefa, mücadele ruhu, kahramanlık ve cesaretin gençlere anlatılması gerektiğini belirterek, "Mehmet Akif'in yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli ve manevi değerleri ihtiva eden şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde Türk milletkine örnek olan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle andıklarını belirten Erdoğan, "Mehmet Akif, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir mütefekkir, bir münevverdir. Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan Akif, idealindeki Asım’ın nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif'in gerçek anlamda bir dava adamı olduğunu vurgulayan Erdoğan, onun şiirinde medeniyetin değerleri, Türk milletinin acıları, irfanı, umudu ve heyecanının bulunduğunu belirtti.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı’nın milletimizin milli mutabakat metni olması, Anadolu insanını kucaklamasından, istiklal ateşini tüm benliğinde duymasından ileri gelir. Mehmet Akif’in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacaktır. Mehmet Akif Ersoy’a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum."

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