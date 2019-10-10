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Mehmet Akif'in diliyle sahnede "milli şuuru" anlatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosunca gösterimi yapılacak "Şair, Şiir, Şuur" adlı tek kişilik oyun, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'de ve İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı zorlukları konu alıyor - Oyunun yönetmeni Murat Ozan: "Milli Mücadele kahramanlarımızı özellikle de o yumuşak gücün içine giren sanatçı, şair, ilim insanlarımızı bugün daha çok kucaklamamız, onlarla ilgili daha çok üretimler yapmamız ve seyircimizle buluşturmamız lazım" - "O büyük eserin içinde bir kelime öne çıkıyor, altını çiziyoruz, 'Korkma' kelimesi. 'Korkma' kelimesi dün de bugün de bizler için çok önemli. Akif'in büyük özverilerle, meşakkatlerle Tacettin Dergahı'nda 10 günde yazdığı, peşine düştüğü yegane kelime, aslında mihenk taşı"

HAKAN NURAL - Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde geçirdiği zor günleri tiyatro sahnesine taşıyan tek kişilik ve tek perdelik "Şair, Şiir, Şuur" oyunu, Bursalı sanatseverlerle buluşuyor.

Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT), Murat Ozan'ın yönetmenliğinde ilk olarak bugün, yarın ve 12 Ekim akşamı Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneleyeceği, Burak Akyüz'ün yazdığı 50 dakikalık oyunda Mehmet Akif Ersoy'u Emre Nurettin Örük canlandırıyor.

"Şair, Şiir, Şuur" ile Mehmet Akif'in hayatının tek perde sahneye konulacağı oyun dekoru ve müziğiyle çok sesli ve renkli bir atmosferde sunuluyor.

Oyunun yönetmeni Murat Ozan, AA muhabirine, oyunun Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı nasıl ve hangi koşullarda yazdığını konu aldığını söyledi.

Mehmet Akif'in hayatını biyografik bir bakış açısıyla ele alan oyunda şairin aile hayatını, cephede ve Milli Mücadele'de üstlendiği rolü sahneye eş zamanlı yansıtmaya gayret ettiklerini aktaran Ozan, şöyle devam etti:

"Şair, Şiir, Şuur'u Milli Mücadele nezdinde değerlendirmek lazım. Batılıların 'soft power' dedikleri yumuşak gücün, binlerce yıldır yaşadığımız Anadolu topraklarında bizim için de çok önemli ve etken bir cümle karşılığı var aslında. Bu da sanatla, kültürle tam anlamıyla karşılığını buluyor. İşte coğrafyamızda bu yumuşak gücü elinde bulunduran ve ileriye dönük memlekete dönük vizyonu belirleyen bilgelerimizden, münevverlerimizden biri de Mehmet Akif Ersoy. Lakin Mehmet Akif Ersoy'un, yaşadığı dönemde çok fazla kıymetini bilmediğimizi düşünüyorum. Hem eserleri hem de kişiliği nezdinde çok sıkıntılı dönemler yaşamış ve daha sonrasında da çok esamesi okunmamış. Sadece yazdığı milli marşı özel günlerimizde okumakla yetinmişiz. Bir sanatçı olarak bunu kendime vazife olarak görüyorum. Zaten oyunumuz, ismindeki gibi şuurlu bir millet ve nesil bilincinin oluşması için bu münevverlerimizi, Milli Mücadele kahramanlarımızı özellikle de o yumuşak gücün içine giren sanatçı, şair, ilim insanlarımızı bugün daha çok kucaklamamız, onlarla ilgili daha çok üretimler yapmamız ve seyircimizle buluşturmamız lazım."

Ozan, Mehmet Akif'in hayatının önemli bir kesitinin anlatıldığı oyunun, Milli Mücadele'nin devam ettiği, Birinci Meclis'in kuruluşuna rastlayan zaman dilimini vatan şairinin gözünden aktardığı bilgisini verdi.

- "Akif'in peşine düştüğü mihenk taşı; 'Korkma' kelimesi"

Yönetmen Murat Ozan, 5 yıldır Milli Mücadele konularında eserler üzerine çalıştığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Ozan, "O büyük eserin içinde bir kelime öne çıkıyor, altını çiziyoruz, 'Korkma' kelimesi. 'Korkma' kelimesi dün de bugün de bizler için çok önemli. Akif'in büyük özverilerle, meşakkatlerle Tacettin Dergahı'nda 10 günde yazdığı, peşine düştüğü yegane kelime, aslında mihenk taşı. Onunla başlıyor, girizgaha onla başlıyor. O 'Korkma'nın altını çok iyi doldurmamız gerektiğini, manasını çok iyi irdeleyip hepimizin bu bağlamda iyi düşünmemiz ve geleceğe iyi vizyonlar belirlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan, Türk milletinin, binlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyada hep sıkıntılar yaşadığını ancak feraseti ve mücadelesiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.

Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşananlara değinen Ozan, "Gerekli olan her şeye sahibiz. Suriye'de, Orta Doğu'daki durumların ortada olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Oyunla şu mesajı halkımıza verelim; biz bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman ve diri olduğumuz üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir musibet yoktur." diye konuştu.

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