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Mehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, yaşamını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeseli çekiliyor.

Mehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacak

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, yaşamını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeseli çekiliyor.
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Bayramiç ilçesindeki çocukluğunu ve yaşamını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeselinin çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil'in yaptığı 'Bayramiç'li Akif' belgeselinin çekimleri, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu Ayaz Akgün (8), yetişkinlğini Erdoğan Özerdem canlandırdı. Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı Mithat Cemal Kuntay'ı ise oyuncu Kahraman Sivri canlandırdı. 'Bayramiçli Akif' belgeselinde, ilçeden birçok vatandaşın da figüran olarak rol aldığı belirtildi.
Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Nihal Ağırbaş, "Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarını çektiğimiz belgesel sırasında Bayramiç halkı ve Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan bize çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim" dedi.
Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ise, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hemşehrimiz olduğu için ne kadar övünsek azdır. Birçok yerde Mehmet Akif'in Bayramiçli olduğu bilinmiyor. 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle bu gün yüzüne çıkacak" diye konuştu.
'Bayramiçli Akif' belgeselin çekimlerinin büyük oranda tamamlandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Mehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacakMehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacakMehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacakMehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacak

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