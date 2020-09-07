Mehmet Ali Alabora'nın yeni imajı beğenilmedi!

Bir dönem ekranların en sevilen dizisi Yılan Hikayesi'nde Memoli karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi Olayları sonrası yurt dışına gitmişti.

Snob Magazin'in haberine göre; Gezi davasında beraat eden Mehmet Ali Alabora, yaşamını hala yurt dışında devam ettiriyor.

42 yaşında olan Alabora'nın saçlarının ve sakallarının ciddi bir kısmının beyazladığı görüldü.

Alabora'nın sakallı halini ilk kez görenler, "Kendinizi bu kadar çok salmayın, toparlanın" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.