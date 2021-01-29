Mehmet Ali Çelebi kimdir? CHP’den istifa etti! Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

CHP içinde önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden istifa etti. Bu önemli gelişmeden sonra istifanın nedeni ve Çelebi’nin hangi partiye katılacağı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

İSTİFANIN NEDENİ...

Mehmet Ali Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlığını belirtti ve CHP’den istifa etti. İzmir Milletvekili Çelebi ile beraber Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel de istifa etti. Böylece CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düşmüş oldu. Konuyla ilgili bir süredir çeşitli iddialar da vardı. İstifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyordu.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Çelebi 23 Temmuz 1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamlayan Çelebi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Sonrasında Kara Harp Okulu’nu dördüncülük ile bitirdi ve 2007 yılında Teğmen rütbesi aldı. Sistem mühendisi olarak mezun olan Çelebi, 1 yıllık eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra ise uçak pilotluğu ile ilgili eğitim aldı.