Mehmet Ali Çelebi kimdir? CHP’den istifa etti! Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

CHP içinde önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden istifa etti. Bu önemli gelişmeden sonra istifanın nedeni ve Çelebi’nin hangi partiye katılacağı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…
Mehmet Ali Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlığını belirtti ve CHP’den istifa etti. İzmir Milletvekili Çelebi ile beraber Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel de istifa etti. Böylece CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düşmüş oldu. Konuyla ilgili bir süredir çeşitli iddialar da vardı. İstifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyordu.
Çelebi 23 Temmuz 1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamlayan Çelebi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Sonrasında Kara Harp Okulu’nu dördüncülük ile bitirdi ve 2007 yılında Teğmen rütbesi aldı. Sistem mühendisi olarak mezun olan Çelebi, 1 yıllık eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra ise uçak pilotluğu ile ilgili eğitim aldı.
Daha önce kumpas davaları nedeniyle 41 ay cezaevinde yatan Çelebi, cezaevinde iken eşi Kezban Merey Çelebi ile evlendi. Yaşadığı olayları ise “Teğmen” ismini verdiği kitabında yazdı. CHP’nin 35. ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Çelebi, Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstü başarı ile bitirdi. Online eğitim alanında ise önemli projeleri hayata geçirdi. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunan Çelebi, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.