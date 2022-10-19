Mehmet Ali Çelebi kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin biyografisi

Mehmet Ali Çelebi'nin biyografisi araştırılıyor. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün rozet taktı. İşte 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Çelebi'nin biyografisi

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'te Ankara'da doğdu. İlköğrenimi Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu.

Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu.

1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu.

Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirdi.

2020'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

