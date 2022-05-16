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  4. Mehmet Ali Erbil, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca bakın ne dedi

Mehmet Ali Erbil, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca bakın ne dedi

16.05.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Öcalan'a "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca kendini tutamadı.

Mehmet Ali Erbil, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca bakın ne dedi

Merakla beklenen Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli başrolde yer alıyor. Disney Plus’ın kısa bir süre sonra ekranlara taşıyacağı “Atatürk” dizisinde ücretler de kısmen belli oldu. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına 700 bin lira kazanacağı öne sürüldü.

Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına alacağı parayı duyan Mehmet Ali Erbil kendini tutamadı. Melike Öcalan'a "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil bu haberi Instagram'da görünce paylaşımın altına "Yuh artık" yazdı.

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Erbil'in bu tepkisine sosyal medyada "Sana mı kaldı?" tepkileri geldi.

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ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN?

14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın en merak edilen yapımlarının başında gelen dizinin kadrosu da belli oldu. Mehmet Günsür, Songül Öden ve Emma Watson gibi oyuncuların yer alacağı dizi için son olarak Sarp Akkaya ile anlaşıldığı belirtildi.


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Aras Bulut İynemli Mehmet Ali Erbil
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