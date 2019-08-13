MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil’den assolistlere bayram çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız Temmuz ayının ilk günlerinde taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'den assolistlere bayram çağrısı geldi.

Mehmet Ali Erbil’den assolistlere bayram çağrısı

Uzun süre yoğun bakımda kalan ve sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil aylarca süren tedavi sonrasında geride bıraktığımız Temmuz ayında taburcu edilmişti. Kısa süre içerisinde eski neşesine kavuşan ve sosyal medya hesabından da takipçilerini mutlu edecek paylaşımlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, bu defa assolistlere bir çağrıda bulundu.

Bayramını kutlamak için çikolata göndermiş olan Sibel Can üzerinden pek çok ünlü assolistin adını yazdığı bir paylaşımda bulunan Erbil, kendisine has üslubuyla benzer bir kutlamayı onlardan da beklediğini ima etti.

mali-2

mali-1


Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Berna Laçin'in gece yarısı keyfiBerna Laçin'in gece yarısı keyfi
Sahne öncesi dikkat çeken esneme hareketi Sahne öncesi dikkat çeken esneme hareketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil bayram çağrısı

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den bayrama özel fotoğraflar!

Aleyna Tilki'den bayrama özel fotoğraflar!

Seren Serengil çift çizgiyi gördü

Seren Serengil çift çizgiyi gördü

Serdar Ortaç’tan şok eden evlilik açıklaması

Serdar Ortaç’tan şok eden evlilik açıklaması

Okan Bayülgen, Zeynep Mansur'un klibinde oynayacak

Okan Bayülgen o şarkıcının klibinde oynayacak

Berna Laçin’in gece yarısı deniz keyfi

Berna Laçin'in gece yarısı keyfi

Gülşen sahne öncesi dikkat çeken esneme hareketi

Sahne öncesi dikkat çeken esneme hareketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.