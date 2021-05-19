Mehmet Ali Erbil'den esprili yanıt: İbrahim Tatlıses resmi değil gönül nikahı kıydı!

Uzun süredir Kaçış sendromuyla rahatsızlığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu ile birlikte sahilde güzel havanın keyfini çıkardı.

Mehmet Ali Erbil'den İbrahim Tatlıses'e gönderme!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çocukları ile geçtiğimiz gün Tarabya'da görüntülendi.

Oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu ile sahilde güzel havanın tadını çıkaran Erbil, evde futbol maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini dile getirdi.

Müjdeli haberi verdi Yaşadığı rahatsızlık olan kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Erbil, yeni sezonda ekranlara çıkacağının müjdesini verdi.

Gönül nikahı kıydı Öte yandan yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in Gülçin Karakaya ile evlendiği haberlerine ilişkin olarak Erbil, "Gönül nikahı yaptı, İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" şeklinde esprili yanıt verdi.

Ekranlara geri dönüyor Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek de olabilir başka bir programda olabilir" dedi.