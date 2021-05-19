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  4. Mehmet Ali Erbil'den esprili yanıt: İbrahim Tatlıses resmi değil gönül nikahı kıydı!

Mehmet Ali Erbil'den esprili yanıt: İbrahim Tatlıses resmi değil gönül nikahı kıydı!

19.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" dedi.

Uzun süredir Kaçış sendromuyla rahatsızlığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu ile birlikte sahilde güzel havanın keyfini çıkardı.

Mehmet Ali Erbil'den İbrahim Tatlıses'e gönderme!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çocukları ile geçtiğimiz gün Tarabya'da görüntülendi.
Oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu ile sahilde güzel havanın tadını çıkaran Erbil, evde futbol maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini dile getirdi.

Müjdeli haberi verdi

Müjdeli haberi verdi
Yaşadığı rahatsızlık olan kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Erbil, yeni sezonda ekranlara çıkacağının müjdesini verdi.

Gönül nikahı kıydı

Gönül nikahı kıydı
Öte yandan yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in Gülçin Karakaya ile evlendiği haberlerine ilişkin olarak Erbil, "Gönül nikahı yaptı, İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" şeklinde esprili yanıt verdi.

Ekranlara geri dönüyor

Ekranlara geri dönüyor
Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek de olabilir başka bir programda olabilir" dedi.

DM'den yürüyorum kadınlara

DM'den yürüyorum kadınlara
Basın mensuplarından gelen, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Erbil, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagramdan yürüyorum sadece" diyerek esprili yanıt verdi.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten ancak Dm den yürürsün başkan ayakları kullanamazsin ????

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