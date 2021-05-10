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  4. Mehmet Ali Erbil'den itiraf! | “Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum."

Mehmet Ali Erbil'den itiraf! | “Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum."

10.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, geçirdiği hastalık sonucu zor günleri atlattıktan sonra geçtiğimiz günlerde efsaneleşen yarışması “Çarkıfelek” ile ekranlara geri döneceğini açıklamıştı. Ünlü şovmen bir dönem büyük bir aşk yaşayıp evliliğin kıyısından döndüğü Nefise Karatay ile ilgili de özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı hastalık sebebiyle zor günler geçirdiğini dile getiren Erbil, “Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum.” Dedi.

Özel açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, pişmanlıklarından ve suçluluk duyduğu konulardan da bahsetti. Sağlığıyla ilgili ise, sağlığının iyi olduğunu ancak hala yürüme zorluğu çektiğini ifade etti. Mehmet Ali Erbil, ekranların sevilen isimlerinden biri olarak yıllarca adından söz ettirdi. Yaptığı programlardaki üslubu ve eğlenceli kişiliği ile her zaman ekranların aranan isimlerinden biri oldu.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil 'Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi' diyerek ekledi: "Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum"
Verdiği röportajda Erbil; “Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.” Dedi.
“Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.”
“Ölümden korkmadım. Kendimi ölüme hazırladım. 'Allah'ım ölünce bana başka bir huzur vereceksin. Her şey senden gelecek' dedim. Sebat ettim, isyan etmedim. Eskiden çok hastalanayım, sevenlerim beni kapılarda beklesin diye düşlerdim. Öyle de oldu.”

Mehmet Ali Erbil: “En büyük pişmanlığım”

Mehmet Ali Erbil: “En büyük pişmanlığım”
"Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek."
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok sevdiğin belli yıllar sonra kadının adını niye ağzına aldığını anlamıyorum evli barklı tekrar bu fotoğrafların çıkacağını akıl edemedin mi? Çocuğu olan kadın kaç yıldır evli ayıp.

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