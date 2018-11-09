Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Sezin Erbil'den bir köşe yazarının, uzun süredir yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil 'in üç gün önce bir yakınıyla telefon görüşmesi yaptığını iddia edilmesine sert yanıt geldi.

Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hanım yazısında babamın hastaneye yattıktan üç gün sonra birini aradığını iddia etmiş. Babam tam 21 gündür entübe ve uyutuluyor, gözlerimin önünde yaşam mücadelesi veriyor. Bana da bunları yazdırdınız ya çok ayıp. İftira kadar günah bir şey olamaz. İsteyen gelsin hastaneden belgesini vereyim. Ya da bizden özür dilesin. Bu kadar üzgünlüğüme birde buna bakmak çok acı. Siz istediğinize inan ama, bu yaptığınız çok günah" açıklamasında bulundu.

'DURUM DAHA CİDDİ'

Sezin Erbil'in açıklamasının ardından Mehmet Ali Erbil 'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparak "Bir gazeteci tarafından bir post paylaşılmış. Güya bizim bir aile dostumuz, abim hastaneye yattıktan üç gün sonra abimle konuşmuş. Ama böyle bir şey yok. Durum, size aktardığımdan daha ciddi. Durum kötü, beklemedeyiz. Her gün iyi bir haber bekliyoruz" dedi ve Mehmet Ali Erbil'in durumunun ciddiyetinden bahsetti.

