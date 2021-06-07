Mehmet Ali Erbil’den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! Mehmet Ali Erbil kimdir?

Uzun bir süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, daha sonra kaçış sendromu adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı. Hastanede oldukça zor zamanlar geçiren Erbil, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olarak evine yerleşmiş ve sağlığının iyi olduğunu belirten konuşmalarda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen Mehmet Ali Erbil, kaldırıldığı hastanede uzun süreli bir tedavi görmüştü.

Tedavi sürecinde oldukça zor zamanlar geçiren 64 yaşındaki ünlü şovmen, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise “kaçış sendromu” adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu olan Erbil’den sevenlerini üzecek kötü bir haber geldi.

Erbil, evinde tekrar düşerek yine hastaneye kaldırıldı. Bir gün hastanede tedavi gören Erbil, daha sonra evine gönderilerek, istirahate alındı.

Mehmet Ali Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı.

Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti.