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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

21.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil ve kızı Yasmin Erbil'le olan kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'in giderek babası Mehmet Ali Erbil'e benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

Yıllarca hastalıkla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, giderek sağlığına kavuşuyor.Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü Mali sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ile Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil ile paylaşımda bulundu.

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Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ilgi odağı oldu. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'e 'Hık demiş babasının burnundan düşmüş' yorumları yapıldı.mali-ev-halini-paylasti-fotograftaki-bir-detay-719359_1459_9_b

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Yasmin Erbil
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