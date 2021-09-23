Mehmet Ali Erbil: Göğüslerimi küçülttürebilirim

Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.

Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

‘YAPTIRACAĞIM AMA KORKUYORUM’

Katıldığı televizyon programında "Belki göğüslerimi küçülttürebilirim" diyen şovmen, "Var öyle operasyonlar, erkekler de yaptırıyor" yorumuna, "Var, belki yaptıracağım ama korkuyorum" ifadelerinde bulundu.

Bu sözlere şaşıran 2. sayfa programı sunucusu Müge Dağıstanlı'nın "Ciddi misin? Ne gerek var?" sözleri üzerine Erbil, "Evet. Çok rahatsız ediyor beni" dedi.

Erbil, "Şaka değil yani" sorusunu ise göğüslerini tutarak, "Düşünüyorum daha. Doktor, 'bakarız, ameliyatsız yaparız' dedi. Baksana ama ya böyle!" şeklinde konuştu.

"3 EVİ SATTIM, 10 KİRA GETİRİYOR FAİZ"

Ekonomik durumuna ilişkin samimi açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, sahip olduğu evlerin sayısını söylemekten kaçındı ancak son dönemde 3 evini satıp parayı faize yatırdığını böylece 10 kira bedeli kadar gelir elde ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil, "Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden ya da faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz." şeklinde konuştu.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından başlıklar...

"HİÇ PARAM YOKTU"

"İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakalardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.

"SADECE TAKSİ PARALARINI VERİRİM"

Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum..."

"EVDE 7 KİŞİYİZ"

"Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi, benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin. Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden ya da faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri"

"PARAMIN HESABINI İLK EŞİM TUTAR"

"Başıma bişi gelse direkt Muhsine'yi ararım. Bugüne kadar, 20 sene oldu belki de geçti... Bankada kaç param var, evlerden kaç para kira alıyorum hiç bilmem... Muhsine bilir. Evde çalışanların maaşlarını dahi bilmem. Muhsine'ye 'çok kötü durumdayım, varını yoğunu sat' desem bir dakika durmaz."



