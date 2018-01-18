Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay ve Cem Yılmaz'ın filmleriyle ilgili konuştu

Son Güncelleme 5 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 14:26 |5 saat önce

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Lifetime kanalında yayınlanan Laf Bende Kalmasın programına canlı yayında bağlandı ve Türk sineması adına ilginç açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır bir sinema filmiyle seyircisinin karşısına çıkmayan Mehmet Ali Erbil, sunucuların neden sinemada olmadığına dair yönelttiği soruya 'Beni heyecanlandıran, tatmin eden bir senaryo gelse tabi ki sinema filminde oynamak isterim ancak gelmiyor. O eski senaristler kalmadı' şeklinde bir yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay ve Cem Yılmaz'ın filmleriyle ilgili konuştu

1 / 4 Sözlerine 'Kendi senaryonu kendin yazmalısın ama benim de televizyon gibi çok zaman isteyen bir işim olduğu için buna fırsat bulamıyorum. Bunu yapan arkadaşlar var tabi ki Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gupse Özay gibi…' ifadeleriyle devam eden Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay'ın ilk Deliha filmini izlediğini söyledi.

2 / 4 'MÜSAMERE GİBİ' Sunucuların filmi nasıl bulduğunu sorması üzerine Mehmet Ali Erbil şunları söyledi: 'Kendisi oyunculuğunu sevdiğim, enerjisini beğendiğim bir kızdı vakit ayırıp gittim ama kötü bir film izledim, müsamere gibiydi. Yazık oldu.' İkinci filminde Gupse Özay'ın yönetmen koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine Mehmet Ali Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

3 / 4 'Benim ailem sinemacı, babam bu işin içindeydi ama ben böyle bir şeye cesaret etmedim. Çağan Irmak'lar, Ertem Eğilmez'ler gibi yönetmenler varken neyin cesaretidir, neyin özgüvenidir anlamak mümkün değil doğrusu…'