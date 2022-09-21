Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'ya demediğini bırakmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının yeni sezondaki ilk konuğu ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil programda Aydın'ın sorusu üzerine, ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu.

"DONANIMI ZEKASI YOK"

Erbil, "Şov programlarını hiç izleyemiyorum. Genelde YouTube'da yayınlanıyor galiba. Onunla da pek aram yok. Hasan Can Kaya'yı da duydum, küfür üzerine kurulu bir program. Bence milyonlar izliyor olamaz. Türkiye 85 milyon. En fazla izleyen 1 milyondur. O, 3-4 milyonlar yalan dolan. Biz hakaret duymaya alışkın mıyız? Okan Bayülgen hiç hakaretle bir yayın yaptı mı? Çünkü donanımı ve zekası yok. Şimdi işler biraz daha ucuzladı. O arkadaşın background'u nedir ona bir baksınlar." sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kişi, Erbil'in sözlerine tepki gösterirken eski yayınlarında yaptığı hareketleri ve hakaretleri hatırlattı.



