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  4. Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'ya demediğini bırakmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'ya demediğini bırakmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

21.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla geniş kitleler tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu canlı yayında, ünlü komedyen Hasan Can Kaya sorusuna verdiği cevapla dikkatle çekti. Kaya'nın çok küfür ettiğini söyleyen Erbil, 'donanımı ve zekası yok' dedi. Erbil'in yanıtı sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Erbil'in eski yayınlarını hatırlattı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının yeni sezondaki ilk konuğu ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil programda Aydın'ın sorusu üzerine, ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu.

"DONANIMI ZEKASI YOK"

Erbil, "Şov programlarını hiç izleyemiyorum. Genelde YouTube'da yayınlanıyor galiba. Onunla da pek aram yok. Hasan Can Kaya'yı da duydum, küfür üzerine kurulu bir program. Bence milyonlar izliyor olamaz. Türkiye 85 milyon. En fazla izleyen 1 milyondur. O, 3-4 milyonlar yalan dolan. Biz hakaret duymaya alışkın mıyız? Okan Bayülgen hiç hakaretle bir yayın yaptı mı? Çünkü donanımı ve zekası yok. Şimdi işler biraz daha ucuzladı. O arkadaşın background'u nedir ona bir baksınlar." sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Pek çok kişi, Erbil'in sözlerine tepki gösterirken eski yayınlarında yaptığı hareketleri ve hakaretleri hatırlattı.

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Hasan Can Kaya
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