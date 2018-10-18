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Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu: - "Erbil, (düşme nedeniyle) kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanılarıyla acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir."

İSTANBUL (AA) - Sunucu Mehmet Ali Erbil, düşme nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde düşme nedeniyle hastanenin acil servisine kaldırılan Erbil'in ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, Mehmet Ali Erbil'in evinde düşme sonrası hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, "Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir." ifadelerini kullandı.

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