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Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Levent Sülün'le anlaştılar

03.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Levent Sülün'le anlaştılar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşen dondurucu markasının yeni yüzü belli oldu. Son olarak EDHO'da rol alan ünlü oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşen dondurucu markası yıllar sonra bir ilke imza attı ve yeni bir yüzle anlaştı.

Son olarak ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Levent Sülün dondurucu markasının yeni yüzü oldu.

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Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen marka seneler sonra ünlü tiyatrocu ve seslendirmen Levent Sülün ile anlaştı.

LEVENT SÜLÜN KİMDİR?

Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığını aynı anda başarı ile yapmaktadır.
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Sanatçı ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.Şu ana kadar toplamda 70’e yakın dizi ve film projelerinde çok farklı karakterleri canlandırarak yer almıştır.

Levent Sülün bugüne kadar Arka Sokaklar, Gölgedekiler, Kurtlar Vadisi Pusu ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok önemli dizide rol aldı.
Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı John Smith karakterini canlandırırken sergilediği oyunculukla izleyicilerin takdirini toplamıştır.

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