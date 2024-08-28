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  4. Mehmet Ali Erbil imam nikahını açıklamıştı! 40 yaş küçük sevgiliden ayrılık kararı

Mehmet Ali Erbil imam nikahını açıklamıştı! 40 yaş küçük sevgiliden ayrılık kararı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 09:46
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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la katıldığı programda imam nikahı itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. İtiraftan bir hafta sonra gelen ayrılık haberi sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil imam nikahını açıklamıştı! 40 yaş küçük sevgiliden ayrılık kararı

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklif etmişti. Ancak bu tekliften hemen sonra ayrılık gelmişti.

Mehmet Ali Erbil ve genç aşkı daha sonra yeniden barışmıştı. "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim” diyen Mehmet Ali Erbil için genç sevgili ailesine de rest çekmişti.

Geçtiğimiz gün ilk kez dini nikah yaptığını söyleyen ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim" demişti.

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra yine bir ayrılık haberi geldi. Gülseren Ceylan gece yarısı yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız" dedi.

Ekran Alıntısı

Genç sevgili açıklamasının devamında ise "Hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK İSTİYORDU

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde "Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride ben Mehmet Ali Erbil’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım, kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı, düşünmeden imza atarım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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