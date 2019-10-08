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Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti.

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu

‘Aşk yok’ diyen Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Dün objektiflere yansıyan Alisa Nasya sessizliğini bozdu.

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Özel hayatıyla ilgili ilk kez 2.Sayfa kameralarına konuşan Nasya, 'Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor.

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Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım.' ifadelerini kullandı.

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HASTALIĞI BOYUNCA HEP YANINDA OLDU!

Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'i yoğun bakım sürecinde de hiç yalnız bırakmadı. Durumu hakkında doktorlardan sürekli bilgi alan Nasya, Mehmet Ali Erbil'e olan özlemini sosyal medyadan şu sözlerle dile getirmişti; "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil alisa nasya deniz

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