MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir haftadır Maslak'ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan Mehmet Ali Erbil’in durumu yeniden kötüleşti. Kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda. Tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Erbil'den iyi haber gelmişti.

Ünlü şovmen bugün tekrar fenalaştı. Kanama geçiren Erbil, apar topar operasyona alındı.

Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi. Erbil; 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı.

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